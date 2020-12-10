В Китае впервые разрешили экспорт нефтепродуктов частной компании

Zhejiang Petroleum & Chemical уже отправила в Сингапур более 37 тысяч тонн бензина на танкерах. До конца 2020 года квота, выделенная на экспорт, составляет 1 млн тонн топлива.

В текущем году из-за прогрессирующей пандемии коронавируса в стране была зафиксирована ситуация с переизбытком нефтепродуктов и подключение частных компаний к транспортировкам позволит освободить складские запасы.

Данная частная компании находится в Чженцзянской зоне свободной торговли, которая на сегодняшний день выступает в роли одного из крупнейших кластеров нефтегазовых предприятий государства. Ранее КНР одобрил для этой зоны определенные меры, направленные на развитие производственной цепочки в секторе нефтедобычи и транспортировки. Сюда также включено и экспортное направление.

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