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В Китае впервые разрешили экспорт нефтепродуктов частной компании
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В Китае впервые разрешили экспорт нефтепродуктов частной компании

В текущем году из-за прогрессирующей пандемии коронавируса в стране была зафиксирована ситуация с переизбытком нефтепродуктов
​Частная компания Zhejiang Petroleum & Chemical будет осуществлять экспорт нефтепродуктов. Для Китая это первый подобный случай, поскольку обычно подобные разрешение получают только государственные компании, которые занимаются данным бизнесом много лет.

Zhejiang Petroleum & Chemical уже отправила в Сингапур более 37 тысяч тонн бензина на танкерах. До конца 2020 года квота, выделенная на экспорт, составляет 1 млн тонн топлива.

В текущем году из-за прогрессирующей пандемии коронавируса в стране была зафиксирована ситуация с переизбытком нефтепродуктов и подключение частных компаний к транспортировкам позволит освободить складские запасы.

Данная частная компании находится в Чженцзянской зоне свободной торговли, которая на сегодняшний день выступает в роли одного из крупнейших кластеров нефтегазовых предприятий государства. Ранее КНР одобрил для этой зоны определенные меры, направленные на развитие производственной цепочки в секторе нефтедобычи и транспортировки. Сюда также включено и экспортное направление.

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четверг 10.12.2020 | 16:50
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