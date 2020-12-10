Прибыль Газпрома от газового экспорта сокращается

Эти данные означают, что фактически объемы транспортируемого газа снизились на 11,4% (примерно до 159 млрд кубометров). В октябре экспортная стоимость поставок в среднем составила 145 долларов за одну тысячу кубометров, поднявшись со 123 долларов в сентябре.

Несмотря на такое сокращение, общий объем поставок СПГ из РФ вырос на 1,8% в тот же период, что указан в начале. За минувшие десять месяцев доходы страны от реализации нефтепродуктов снизились на 32% в годовом эквиваленте. Прибыль от продажи бензина снизилась на 9,2%, а от дизельного топлива – на 30%.

В сентябре российский президент В. Путин заявил, что России наконец-то удалось избавиться от нефтяной зависимости, которая долгие годы была ключевым фактором получения поступлений в бюджет. По словам президента, избавлению от зависимости способствовали колебания цен на сырье.

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