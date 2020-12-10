Китая ввел ответные санкции против США

Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге сообщила: "В ответ на глобальное вмешательство США во внутреннюю политику Китая, которая приводит к ущемлению интересов страны, КНР вводит ответные ограничения на деятельность правительственных лиц, представителей исполнительных органов и Конгресса США, а также членов неправительственных организаций."

Также дипломат сообщила, что китайские власти решили заблокировать безвизовый въезд в особые админрайоны Гонконг и Макао для американцев с диппаспортами.

7 декабря поступило сообщение от Минфина Соединенных Штатов о наложении санкций на 14 руководителей Китайского собрания ПК ВСНП (парламента) в связи с решениями, принятыми китайским правительством о мерах поддержания порядка в Гонконге.

Напомним, принятый ПК ВСНП 30 июня законопроект о нацбезопасности Гонконга рассчитан на предупреждение терроризма, сепаратизма и государственных переворотов, вплоть до наказания в виде пожизненного заключения. Власти КНР организовали специальные отделы государственной безопасности, выведенные из-под руководства администрации Гонконга. Эти действия расценены Белым домом как "несоблюдение принципов автономии".

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