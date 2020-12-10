Admiral Markets предлагает начать работу с минимальным депозитом

Насколько высок минимальный депозит на адмиральских рынках?

Минимальная сумма депозита Admiral Markets варьируется в зависимости от того, какой метод финансирования и тип счета вы выберете.

Существует общая минимальная сумма депозита в размере $ 0 при финансировании вашего счета Admiral Markets через банковский перевод в выбранной валюте счета. Финансирование вашего счета с помощью любого из других депозитов и снятия методов, однако, увидите различные минимальные уровни депозита введены, каждый, начиная с $ 50 USD.

Минимальный депозит на счету Инвеста составляет $1, а минимальный для торгового счета форекс и CFD — $100. В следующей таблице вы увидите детали.

Если ваш счет номинирован в валюте, не отягой, чем USD, то минимальная сумма депозита Admiral Markets будет эквивалентна доллару США в валюте вашего счета. Для целей этого руководства, имейте в виду, что мы будем говорить с точки зрения USD. Брокер принимает EUR, USD, GBP, CHF, BGN, КЗК, HRK, HUF, PLN, RON.

Обзор адмирал рынка депозитов и методов вывода.

Admiral Markets является надежным форекс-брокером, регулируемым несколькими регулирующими органами, такими как FCA (Великобритания), ASIC (AU) и CySEC (CY).

Имейте в виду, что этот нормативный надзор означает, что они должны придерживаться строгих законов по борьбе с отмыванием денег, и в результате, метод, с помощью которого вы финансируете свой счет, должен быть таким же, как вы используете, чтобы сделать вывод Admiral Markets.

Благодаря своим размерам и глобальному следу, Admiral Markets может предложить клиентам широкий и разнообразный спектр депозитных и выводных методов.

Наиболее популярными методами депозита/вывода акций Admiral Markets являются:

Банковский перевод

Visa/Mastercard

Skrill

Neteller

Bitcoin

Poli

Наряду с этими популярными методами депозита/вывода, Admiral Markets также предлагает возможность финансировать ваш счет с помощью iBank и BankLink, SafetyPay, AstroPay, Trustly и Rapid Transfer. В некоторых странах брокер может даже предложить больше способов оплаты. Методы оплаты также в зависимости от вашей страны проживания.

Каждый, однако, поставляется с набором конкретных валютных лимитов и дополнительных терминов вокруг их использования.

Как внести депозит на Адмирал Рынки — Шаг за шагом.

В этом разделе нашего Руководства по минимальному депозиту Admiral Markets мы будем ходить с вами, делая депозит шаг за шагом.

Прежде чем мы начнем первый шаг, мы, очевидно, предполагая, что вы открыли живой счет.

Шаг 1: Убедитесь, что ваши персональные данные в курсе.

Первым шагом на пути к депонированию Admiral Markets является проверка вашего торгового счета .

Убедитесь, что ваше имя и адрес соответствуют вашим документам, удостоверяющим личность, чтобы избежать каких-либо проблем с проверкой. Поскольку Admiral Markets являются регулируемым форекс-брокером, они должны следовать строгим процедурам борьбы с отмыванием денег, которые требуют, чтобы все имена на счетах соответствовали вашему идентификатору.

Шаг 2: Выберите метод депозита Admiral Markets.

Второй шаг заключается в том, чтобы выбрать, какой метод депозита лучше всего соответствует вашим потребностям. Проконсультируйтесь со списком методов финансирования, доступных клиентам Admiral Markets, в разделе выше.

Какой метод депозита вы выбираете полностью зависит от вас, но помните, для самых низких Admiral Markets минимальный депозит в размере $ 0, вы будете иметь, чтобы выбрать банковский перевод. Для мгновенного или, по крайней мере, в тот же день депозит, выбирая Visa / Mastercard, Skrill или Neteller потребует $ 50 минимальный депозит.

Шаг 3: Начать живую торговлю.

Admiral Markets делает все возможное для обработки депозитов и снятия средств в тот же деловой день, но иногда в вашем банке или в конце платежного торговца возникают проблемы, которые находятся вне их контроля.

После ожидания необходимого времени обработки, которое варьируется от момента до 3 дней в зависимости от того, какой метод депозита вы выбрали, вы сможете начать живую торговлю. На терминале MT4/MT5 вы увидите свой доступный баланс, акционерный капитал и маржу в торговом окне внизу.

Адмирал Рынки: Снятие и депозитные сборы.

Независимо от того, какой метод депозита вы используете для финансирования вашего торгового счета Admiral Markets, с вас не будут взиматься сборы с брокера.

В зависимости от того, какой метод финансирования вы выбрали, могут быть сборы и сборы третьей стороны. Чтобы избежать этого, однако, просто финансировать свой торговый счет с лучшим Admiral Markets минимальный способ депозита — банковский перевод без минимальной суммы.

Стоит также отметить, что Есть нулевой платы или сборов, связанных с открытием как демо-и живых счетов. Существует, однако, счет бездействия плату в размере $ 10 в месяц.

Admiral Markets является надежным, регулируемым форекс-брокером.

Admiral Markets имеет одну из лучших репутаций в индустрии форекс-брокеров.

С операциями, охватывающими несколько континентов и многочисленными правилами, чтобы соответствовать каждой юрисдикции, в рамках которого они работают, Admiral Markets можно доверять вашему финансируемому торговому счету.

Основные лицензии на регулятивные рынки Адмирал:

Великобритания — Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA)

Европа — Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC)

Австралия — Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)

Хотя они охватывают большие 3 форекс-брокер правил, Admiral Markets также разрешено легально работать во многих других регионах и странах.

Сколько денег вы должны внести?

Один вопрос, который часто возникает вокруг Admiral Markets минимальный депозит, мы должны финансировать минимум или идти выше?

Независимо от того, какой форекс брокер вы выбираете, чтобы открыть счет с, ответ всегда то же самое. Сумма депозита не имеет значения, потому что ваш план управления рисками всегда должен быть ориентирован на проценты, а не на суммы в долларах.

Например, если ваш план управления рисками говорит только риск 2% от вашего счета за сделку, то это не имеет значения, есть ли у вас $ 50 счета или $ 500000 счета. Проценты остаются прежними.

Платформа MT4/MT5 брокера позволяет регулировать размер сделки с помощью размеров лотов, чтобы оставаться в безопасности, даже если вы сделали только минимальный депозит Admiral Markets.

Заключительные мысли о минимальных суммах депозитов Admiral Markets.

Выбирая для финансирования вашего торгового счета Admiral Markets банковским переводом, вы можете платить нулевую плату и не иметь минимальной суммы депозита.

В результате, нет никаких сомнений в том, что если вы ищете низкий минимальный депозит форекс брокера, то Admiral Markets является одним из лучших.

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