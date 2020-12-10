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Фунт продолжает падать относительно доллара США
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Фунт продолжает падать относительно доллара США

Фунт снизился относительно доллара на 0,33%
В четверг национальная валюта Великобритания в ходе торгов демонстрирует динамику снижения на фоне договоренностей премьер-министра Великобритании и главы Европейской комиссии о продлении срока подписания торгового соглашения до 13 декабря.

Мы не смогли урегулировать проблемные вопросы по торговому соглашению, сообщила глава ЕК после встречи с Борисом Джонсоном.

Ведущий аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank заявил: "Скорее всего стороны не договорятся по торговому соглашению, и им нечего  будет представить на саммите Евросоюза." 

Руководитель Центробанка Великобритании предупредил, что отсутствие соглашения нанесет сокрушительный удар по экономике Британии, оправиться от которого Объединённое Королевство сможет только спустя десятилетия. 

В ходе сегодняшних торгов фунт снизился относительно доллара на 0,33% и достиг отметки в $1,3352.

Индикатор USDX опустился на 0,05% — до 91,045​.

Австралийский доллар вырос относительно американского на 0,28% — до $0,7466​. 

Новозеландская национальная валюта выросла к доллару на 0,17%, до отметки  $0,7031​.

Единая валюта Европы укрепилась в паре с долларом на 0,07% до уровня $1,2089​. 

Иена снижается в отношении к американскому доллару на 0,22%​ — до ¥104,44 иены.

Фондовые инвесторы считают главным событием сегодняшнего дня, которое повлияет на рынок, заседание ЕЦБ.



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четверг 10.12.2020 | 11:59
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