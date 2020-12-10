Forex Club подарит на новый год два автомобиля

Вас ждут великолепные автомобили, современные ноутбуки, престижные смартфоны и призовой фонд в размере $160 000. Хотите это всё получить? Для этого всего лишь нужно торговать с Forex Club!

Желаете новенький автомобиль премиум-класса?

Мы разыгрываем два абсолютно новых представительских автомобиля. Если вам этого недостаточно, то среди призов VIP-розыгрыша будут и два лаптопа MacBook (13''/16''), а также iPhone 12 и 12 Pro.

Что ещё на кону?

Розыгрыш будет проводиться в два супертура, и основные призы будут распределены среди аккаунтов, вошедших в первую сотню счастливчиков. Мы разделим $80 000 между 100 победителями. Но, учитывая, что это новогодние праздники, мы решили разделить ещё $80 000 бонусами среди участников, занявших места с 101 по 200.

Что сделать, чтобы Дед Мороз не забыл о вас?

Нужно просто пополнить свой торговый счёт. За каждые $500 пополнения с 8 декабря по 7 февраля вы будете получать 1 регистрационный номер для последующего участия в розыгрыше призов. Клиенты, имеющие на руках 10 и более номеров, смогут принять участие в VIP-розыгрыше с призами премиум-класса! Это означает, что чем больше у вас будет номеров, тем выше шансы на победу, а точнее – они безграничны. Всё действительно не так уж и сложно: чем больше вы пополняете счёт, тем выше вероятность на получение приза!

Акция будет проводиться в течение двух месяцев и будет включать два супертура и два VIP-тура:

● 1-й тур: 8 – 28 декабря (победители будут определены 29 декабря 2020 г.)● 2-й тур: 29 декабря – 7 февраля (победители будут определены 8 февраля 2021 г.)

Новый год – пора обновлений

Этот год общепризнан одним из самых сложных, и все уже не могут дождаться, когда перейдут в новый. Наш розыгрыш может стать тем самым отличным стартом, который всем так необходим для 2021 года. Регистрируйтесь для участия в акции уже сегодня и испытайте удачу на предстоящий год.

Источник: Forex Club

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