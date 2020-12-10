АБР порадовал оптимистичными прогнозами роста экономики развивающихся стран

Такие заключения озвучены экспертами банка в докладе в четверг, 10 декабря. В отчете сообщается: " В развивающихся странах Азии экономический рост в 2021 году составит 6,8%, но вначале его ожидает сокращение на 0,4% в 2020 году, как следствие кризиса от влияния пандемии коронавируса на экономику."

Сентябрьский отчет АБР содержал данные о прогнозируемом спаде экономической активности на 0,7% по результатам 2020 года.

Глава экономического департамента банка Ясуюки Савада считает, что возможности роста экономики развивающихся стран Азии повышаются. "К примеру, улучшены итоговые прогнозы по Китаю и Индии, основным надеждам региона", - заметил Савада.

Так, АБР озвучил следующие результаты исследований: Китай в 2020 году покажет рост экономики до 2,1% (ранее прогнозировалось 1,8%), Тайваножидает экономический рост до 1,7% (ранее 0,8%), Вьетнам — 2,3% (1,8%), Индия — 8% (9%), Гонконг — до -5,5% (-6,5%), Таиланд — 7,8% (8%). Однако не всем странам прогнозы составлены так оптимистично. Однако не для всех государств цифры просчитаны так оптимистично. Ухудшены прогнозы экономического развития для Малайзии, Индонезии и Филиппин.

Итоговый прогноз по инфляции для развивающихся стран Азии уменьшен к 2,8%, ранее было просчитано 2,9%.

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