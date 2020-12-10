Сингапур и Великобритания подписали договор о зоне свободной торговли

"Договор позволит проводить финансовую деятельность в рамках законодательного документа, что повысит стабильность товарооборота между двумя странами. Подписание договора является убедительным свидетельством того, что внешняя политика Британии настроена на расширение взаимодействия с азиатскими государствами", — заявил руководитель министерства Чань Чунь Син. "Подписанный договор о зоне свободной торговле позволит нашим странам расширить сферу сотрудничества",— добавил он.

Договор предусматривает отмену пошлин на некоторые виды товаров, дает возможность осуществлять деятельность на рынке услуг и госзакупок, а также уменьшает ограничения нетарифных барьеров во многих отраслях торговли, в том числе и сфере возобновляемой энергии.

В ходе подписания соглашения страны договорились на протяжении двух лет принять проект по защите взаимных инвестиций, а также начать переговоры о взаимодействии в цифровой экономике.

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