США торгует фьючерсами на воду

7 декабря товарная биржа Чикаго запустила в торговлю фьючерсы на поставку воды на январь следующего года. Подобный финансовый инструмент, по уточнению Bloomberg, запущен впервые. Но вода на американском товарном рынке выставляется уже несколько лет. Объемы торгов данного вида измеряются суммами порядка 1,1 млрд долларов.

Доступны фьючерсные контракты на поставку воды объемом 12 млн литров и отсрочкой 3 месяца.

Эти инструменты интересны, в первую очередь, фермерам, а также муниципальным органам, местным властям и инвесторам, считают эксперты Bloomberg. Запущены в торговлю контракты на воду были после лесных пожаров, природных катаклизмов и частых засух в штате Калифорния. США еще в сентябре заявили о необходимости введения данного инструмента.

На настоящий момент численность жителей Калифорнии приближается к 40 млн человек, и является максимальной по стране. Штат является не только самым населенным, но и территориально одним из самых крупных, уступая лишь Аляске и Техасу. Поэтому спрос на воду является постоянным, особенно на фоне расширения сельскохозяйственных сфер деятельности.

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