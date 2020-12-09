РФ и ЕС ежегодно теряют 21 млрд евро из-за санкций

Больше всего страдает машиностроение, автомобилестроение, химическая промышленность. В исследовании говорится, что отмена санкций могла бы быть выгодной как российской, так и германской стороне. Отмена могла бы принести около 1 млрд евро прибыли.Аналитики палаты также отметили, что сегодня ситуация на международных рынках становится все более напряженной, а российский рынок сбыта имеет огромный потенциал для бизнеса Германии – как крупного, так и среднего. В том случае, если санкции и дальше будут ужесточаться, что потери России и Германии только вырастут, отмечают аналитики.

Напомним, что западные страны ввели санкции против России в 2014 году из-за присоединения Крыма и обострения ситуации на Донбассе. России объявили продовольственное эмбарго.

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