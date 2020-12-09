Министр обороны Германии призывает усилить инвестиции в военную сферу

Такая необходимость объясняется наращиванием вооружения со стороны Российской Федерации.

По ее словам, социал-демократическая партия всегда выступала за разоружение и ведение дипломатических переговоров, однако делать это предпочитают с позиции сильной стороны. В этом контексте и объясняется необходимость осуществления военных инвестиций параллельно с развитием программы вооружения в России, которая идет высокими темпами.

Ранее уже говорилось, что Германия выплатила за размещение американских военных на своей территории почти миллиард евро за десять лет. Такую сумму удалось установить после изучения ответа на запрос министра финансов Германии. По его словам, 648,5 млн евро в финансовой документации обозначаются в виде затрат на гранты на проведение строительных работ, а еще 333,9 млн были потрачены непосредственно на оборонные мероприятия.

Читайте также: Темпы восстановления экономики РФ замедлятся