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FreshForex рекомендует покупать фондовые индексы
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FreshForex рекомендует покупать фондовые индексы

Дефляция в еврозоне вынуждает ЕЦБ увеличить объем покупок облигаций
​В четверг, 10 декабря, ожидается решение Европейского центрального банка по процентной ставке. 

Главная задача банка — поддержать национальную валюту и простимулировать рост экономики. Это событие напрямую влияет на глобальные финансовые рынки и, следовательно, на курс национальной валюты.

Вот что прогнозирует ведущий аналитик FreshForex А. Горячев:

Дефляция в еврозоне вынуждает ЕЦБ увеличить объем покупок облигаций. Европейские инвестиционные банки ожидают от ЕЦБ интервенций в объеме €500 млрд. Позитивный сигнал для европейских фондовых рынков! Сегодня предпочтительно открывать позиции Buy #DAX30, #CAC40.

Источник: FreshForex



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среда 09.12.2020 | 14:32
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