Великобритания стимулирует компании для перехода на чистую энергию

Ofgem также отметила, что данная сумма на 20 процентов больше той, что была запланирована в самом начале. Кроме того, регулятор не исключает возможности выделения еще 10 миллиардов фунтов в проекты, связанные с возобновляемой энергетикой, в том числе установка ветряков на побережье Северного моря.

В прошлом месяце премьер-министр Британии презентовал план поддержки экологичных бизнес-сегментов и предотвращения ухудшения климата на планете. Сообщается, что все энергосети должны быть готовы к полному переходу на низкоуглеродную экономику, а в свою очередь регулятор ответственен за то, чтобы это не вызвало рост цен для клиентов.

"Мы говорим об огромных суммах, которые мы готовы выделить. Однако, со своей стороны, компании тоже должны действовать", — сообщил на пресс-конференции глава Ofgem Д. Брерли.

Британский регулятор показал план контроля цен на 5 лет, который урежет доход компаний, поставляющих энергию. Рентабельность будет установлена на уровне 4,55 процента, вместо изначально планировавшихся 4,2 процента, но все еще существенно ниже показателя в 6,5 процента, о чем настойчиво просили компании.

SSe Plc будет выделено 2,2 миллиарда фунтов (на 10 процентов меньше, чем было запланировано). National Grid получит 5,4 миллиардов фунтов на переоборудование сетей и 2,1 миллиарда на модернизацию газовых систем. Компания ожидала, что получит на 25% больше, чем ей выделили, и в National Grid намерены обжаловать данное решение.

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