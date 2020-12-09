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Доллар снижается на фоне возможной вакцинации.
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Доллар снижается на фоне возможной вакцинации.

Индекс USDX снизился на 0,2% и достиг отметки в 90,812
В среду европейский рынок открылся снижением доллара США из-за надежд инвесторов на принятие мер поддержки экономики Штатов и возможной скорой иммунизации населения. 

В 10:55 по московскому времени индекс USDX снизился на 0,2% и достиг отметки в 90,812.

Валютная пара EUR/USD продемонстрировала снижение на 0,3%, до уровня 1,2132. Пара USD/JPY в ходе торгов показывает рост на 0,1% — до 104,23. При этом AUD/USD демонстрирует положительную динамику роста на 0,5% — до 0,7445.

Вчера глава Минфина США представил на рассмотрение новый пакет поддержки экономики страны в объеме 916 млрд долларов.

Валютная пара GBP/USD прибавила 0,2% и достигла 1,3382 на фоне сегодняшней встречи премьер-министра Великобритании с руководителем Европейской комиссии для снижения разногласий в подписании торгового соглашения.

На позитивное настроение фунта стерлингов отразилось и изменение положения о внутреннем рынки Объединенного Королевства. Инвесторы расценили это как желание Великобритании к скорейшему подписанию договора. 

В четверг все внимание финансового рынка будет направленно на заседание ЕЦБ. Эксперты прогнозируют, что на своей последней встрече руководство финансового регулятора расширит программу выкупа облигаций. Но больше всего финансовые игроки ожидают комментарии ЕЦБ по поводу роста евро на 8% в этом году.  



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среда 09.12.2020 | 11:19
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