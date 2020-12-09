МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
NPBFX проведёт вебинар на тему: Торговый шаблон, разворот
logo

NPBFX проведёт вебинар на тему: Торговый шаблон, разворот

Спикером онлайн-вебинара выступит Емченко В.А
Каждая торговая сделка отличается своими преимуществами и ограничениями. Временные интервалы сессий не имеют строгих границ, торговля на Forex доступна 24/5 без перерывов. При этом разработаны отдельные торговые стратегии, ориентированные на работу в период конкретных торговых сессий. 

По доходности наиболее перспективным считается пересечение американской и европейской торговых сессий. Этот временной этап считается самым «горячим» временем для трейдинга. Во время пересечения сессий выходят основные новости из европейского и американского регионов, трейдеры совершают наибольшее количество сделок, а рынок демонстрирует высокий уровень ликвидности. Чтобы получать максимальную прибыль в момент пересечения сессий, необходимо научиться правильно анализировать рынок и выбирать оптимальные таймфреймы для совершения сделок. 

Научиться эффективно торговать внутри дня на пересечении американской и европейской торговых сессий можно уже в этот четверг на совместном вебинаре брокера NPBFX и центра финансового образования FX-Instructor «Торговый шаблон: разворот».

Спикером онлайн-вебинара выступит Емченко В.А. - руководитель центра дистанционного обучения FXinstructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН).

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Правильный выбор временного интервала для анализа графика цены.
  • Методы технического анализа для определения ценовых уровней входа внутри дня.
  • Специфика фундаментального анализа при планировании краткосрочных внутридневных сделок.
  • Правила торгового шаблона (торговой системы) «Разворот» с примерами сделок по шаблону.

Когда состоится вебинар?

  • Дата проведения: 10 декабря 2020 г. (четверг)
  • Начало вебинара: 20:00 (время московское)
  • Стоимость участия: бесплатно

Для записи на вебинар зарегистрируйтесь по ссылке на сайте брокера NPBFX.

Источник: NPBFX

Читайте также: HPA повысило некредитный рейтинг надежности АО ФИНАМ до уровня А

среда 09.12.2020 | 10:41
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Данное постановление направленное на возможность гражданам Америки вне очереди получить иммунизационные препараты
    Трамп запретил продавать вакцину

    Действующий глава Белого дома Дональд Трамп утвердил постановление запрещающее реализацию вакцины против коронавируса другим странам, покуда ее не получат

    среда, 09.12.2020 | 10:18
    Торговля
  • Ирак будет поставлять китайской стороне 4 млн барр. нeфти в месяц на протяжении 5 лет
    Ирак намерен экспортировать нефть в Китай

    Правительство Ирaка намерено заключить соглaшение с предприятием КНР на продажу нефти, заявляет Bloomberg.Вчера иракский высокопоставленный чиновник сообщил, что

    среда, 09.12.2020 | 09:23
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
  • С особым вниманием будут изучены и санкционные программы
    Байден проверит санкционную деятельность Минфина США

    Будущий глава Белого дома Джо Байден проверит работу Минфина США на правомерность введения санкций в отношении других государств, пишет Bloomberg.Проверку

    среда, 09.12.2020 | 08:15
    Политические новости
Читать новости раздела
Экономика
  • Для новой модели iPhone 12 максимальное качество будет устанавливать при использовании Wi-Fi и 5G
    Apple улучшила качество видеозвонков на старых iPhone

    Новое обновление iOS значительно улучшило качество видеозвонков на iPhone.В ноябре Apple внезапно обновила технические характристики смартфонов на официальном сайте.

    понедельник, 07.12.2020 | 14:40
    Наука и IT
  • Представители компании подтверждают факт корректировки своих планов
    Sukhoi Superjet 100 может поставить покупателям не более 16 лайнеров

    ​Российский авиапроизводитель Sukhoi Superjet 100 сможет завершить и передать своим покупателям не более 16 авиалайнеров.Таким образом, компания признает провал плана по

    понедельник, 07.12.2020 | 14:30
    Транспорт
  • В данном патенте описывается технология, которая сможет улавливать звуки, которые неслышны во время разговоры и воспроизводятся челюстью или языком
    Apple запатентовала биозащиту для AirPods

    ​Патентное управление США опубликовало для широкой общественности заявку Apple, которая связана с AirPods. Следующее поколение будет представлять собой новую моделью

    воскресенье, 06.12.2020 | 16:26
    Наука и IT
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok