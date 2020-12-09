NPBFX проведёт вебинар на тему: Торговый шаблон, разворот

По доходности наиболее перспективным считается пересечение американской и европейской торговых сессий. Этот временной этап считается самым «горячим» временем для трейдинга. Во время пересечения сессий выходят основные новости из европейского и американского регионов, трейдеры совершают наибольшее количество сделок, а рынок демонстрирует высокий уровень ликвидности. Чтобы получать максимальную прибыль в момент пересечения сессий, необходимо научиться правильно анализировать рынок и выбирать оптимальные таймфреймы для совершения сделок.
Научиться эффективно торговать внутри дня на пересечении американской и европейской торговых сессий можно уже в этот четверг на совместном вебинаре брокера NPBFX и центра финансового образования FX-Instructor «Торговый шаблон: разворот».
Спикером онлайн-вебинара выступит Емченко В.А. - руководитель центра дистанционного обучения FXinstructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН).
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
- Правильный выбор временного интервала для анализа графика цены.
- Методы технического анализа для определения ценовых уровней входа внутри дня.
- Специфика фундаментального анализа при планировании краткосрочных внутридневных сделок.
- Правила торгового шаблона (торговой системы) «Разворот» с примерами сделок по шаблону.
Когда состоится вебинар?
- Дата проведения: 10 декабря 2020 г. (четверг)
- Начало вебинара: 20:00 (время московское)
- Стоимость участия: бесплатно
Для записи на вебинар зарегистрируйтесь по ссылке на сайте брокера NPBFX.Источник: NPBFX
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