NPBFX проведёт вебинар на тему: Торговый шаблон, разворот

По доходности наиболее перспективным считается пересечение американской и европейской торговых сессий. Этот временной этап считается самым «горячим» временем для трейдинга. Во время пересечения сессий выходят основные новости из европейского и американского регионов, трейдеры совершают наибольшее количество сделок, а рынок демонстрирует высокий уровень ликвидности. Чтобы получать максимальную прибыль в момент пересечения сессий, необходимо научиться правильно анализировать рынок и выбирать оптимальные таймфреймы для совершения сделок.

Научиться эффективно торговать внутри дня на пересечении американской и европейской торговых сессий можно уже в этот четверг на совместном вебинаре брокера NPBFX и центра финансового образования FX-Instructor «Торговый шаблон: разворот».

Спикером онлайн-вебинара выступит Емченко В.А. - руководитель центра дистанционного обучения FXinstructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН).

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

Правильный выбор временного интервала для анализа графика цены.

Методы технического анализа для определения ценовых уровней входа внутри дня.

Специфика фундаментального анализа при планировании краткосрочных внутридневных сделок.

Правила торгового шаблона (торговой системы) «Разворот» с примерами сделок по шаблону.

Когда состоится вебинар?

Дата проведения: 10 декабря 2020 г. (четверг)

Начало вебинара: 20:00 (время московское)

Стоимость участия: бесплатно

Для записи на вебинар зарегистрируйтесь по ссылке на сайте брокера NPBFX.

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