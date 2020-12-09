Ирак намерен экспортировать нефть в Китай

Вчера иракский высокопоставленный чиновник сообщил, что прaвительство страны тщательно рассматривает кандидатуры на поставку нефти. Однако выбор компании State Oil Marketing Organization (поставщика нефти) остановился на компании China ZhenHua Oil.

Согласно финансовой документации State Oil Marketing Organization, компания будет поставлять китайской стороне 4 млн барр. нeфти в месяц на протяжении 5 лет. Китайская сторона согласилась на предоплату поставок сроком на один год в размере 2 млрд долларов по нынешней стоимости нефти.

Китaйская Республикa, как крупнейший мировой потребитель углеводородов, предлагает поддержку государствам-экспортерам углеводородов, находящимся в тяжелых экономических условиях в виде заимствований. При этом платежным средствам по заимствованиям будет выступать нефть.

ZhenHua Oil была была зарегистрирована как филиал оборонного китайского ведомства.

Читайте также: Рост запасов нефти в США негативно влияет на энергетический сектор