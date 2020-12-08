Российские нефтедобывающие компании потеряют миллиарды рублей

Эксперты полагают, что эти факторы негативно повлияют на процесс восстановления объемов добычи нефти и станут причиной потери сотни миллиардов долларов. Чтобы поддержать отрасль нужно принять определенные стимулы.

Напомним, что осенью текущего года были отменены некоторые льготы по добыче нефти. При этом ужесточились налоговые параметры на добавленный доход. В рамках данного показателя выступает не количество уже добытой нефти, а прибыль от ее продажи с вычетом определенных расходов. В основном это затраты на добычу и транспортировку.

В России планируется повысить налоговую нагрузку в период с 2021 по 2023 годы. Это позволит получить в бюджет около 2,3 трлн рублей дополнительно. Из этой суммы наибольшая часть приходится именно на нефтяные компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых.

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