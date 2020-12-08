Фондовый рынок России снижается

В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы стран Азии продемонстрировали динамику снижения. Основной фондовый индикатор Японии снизился на 0,3%, китайский индикатор Shanghai Composite упал 0,2%, ключевой индикатор гонконгской товарной биржи Hang Seng обвалился на 0,8%. Европейские фондовые площадки также завершили торговые сессии снижением индексов. Под покровительством медведей открылись и фондовые биржи США.

Стоимость нефти на мировых площадках снижается на фоне объявления новых локдаунов в ряде государств. На ценовую политику нефти отразилась новость о возобновлении экспорта "черного золота" Ираном в случае снижения ограничительных мер США.

Индикатор Московской фондовой биржи снизился на 0,48% и достиг значения в 3179,61 пункта.

Индикатор российской биржи РТС обвалился на 0,31% до отметки в 1364,66 пункта.

Главными аутсайдерами ценных бумаг стали: Аэрофлот, Роснефть, Татнефть, Норникель, Сургутнефтегаз.

Читайте также: В 1-м полугодии на бирже Nasdaq было проведено 69 IPO на общую сумму $17,4 млрд