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Великобритания не поддержит положения о функционировании внутреннего рынка
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Великобритания не поддержит положения о функционировании внутреннего рынка

Данное положение дел обсуждалось на встрече британского министра М. Гоува и вице-президента ЕС М. Шефчовича
​Великобритания намерена не поддерживать существующих положений законопроекта, касающегося функционирования внутреннего рынка. Данный документ противоречил ранее подписанному соглашению о выходе Великобритании из состава ЕС.

Данное положение дел обсуждалось на встрече британского министра М. Гоува и вице-президента ЕС М. Шефчовича.

Данная встреча проходила параллельно обсуждению торгового соглашения в рамках Brexit. Эти договоры должны будут обеспечить стабильное функционирование торговой системы после окончания переходного периода, срок которого истекает 1 января 2021 года.Согласия сторонам удалось достичь по ряду важных вопросов, включая пограничный контроль, поставки лекарств, продуктов, а также правил помощи бизнесу в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Ранее Евросоюз сообщил о том, что приступает к подготовке к подаче судебного иска против Великобритании в связи с тем, что имеющийся законопроект о функционировании внутреннего рынка полностью противоречит соглашению о выходе полуострова из состава Евросоюза.

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вторник 08.12.2020 | 17:50
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