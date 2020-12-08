Великобритания не поддержит положения о функционировании внутреннего рынка

Данное положение дел обсуждалось на встрече британского министра М. Гоува и вице-президента ЕС М. Шефчовича.

Данная встреча проходила параллельно обсуждению торгового соглашения в рамках Brexit. Эти договоры должны будут обеспечить стабильное функционирование торговой системы после окончания переходного периода, срок которого истекает 1 января 2021 года.Согласия сторонам удалось достичь по ряду важных вопросов, включая пограничный контроль, поставки лекарств, продуктов, а также правил помощи бизнесу в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

Ранее Евросоюз сообщил о том, что приступает к подготовке к подаче судебного иска против Великобритании в связи с тем, что имеющийся законопроект о функционировании внутреннего рынка полностью противоречит соглашению о выходе полуострова из состава Евросоюза.

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