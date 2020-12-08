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Украинский кабмин планирует выплатить материальную помощь бизнесу
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Украинский кабмин планирует выплатить материальную помощь бизнесу

Планируемая единовременная выплата материальной помощи необходима для того чтобы сохранить рабочие места
​Украинский кабинет министров намерен предоставить единую материальную помощь тем субъектам хозяйствования, которые вынуждены были существенно снизить продолжительность трудового  дня своих работников ввиду введения карантинных мер.

Имеющийся проект постановления направлен на согласование действий профсоюзов. Соответствующая информация имеется на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Планируемая единовременная выплата материальной помощи необходима для того чтобы сохранить рабочие места с целью выплаты наемным рабочим единой суммы в 8 тысяч гривен. Данная помощь будет выплачиваться согласно поданным заявлениям, которые можно предоставлять до 21 декабря 2020 года включительно.

Согласно расчетам Государственного центра занятости, в настоящее время в такого рода материальная помощь нужна примерно 225 тысячам наемных рабочих. Учитывая имеющиеся прогнозы касательно изменения показателей численности, совокупный объем расходов для выплаты единовременной материальной помощи может составить 1,8 млрд гривен. Пока что не сообщается, из каких источников планируется финансировать данную программу.

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вторник 08.12.2020 | 17:12
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