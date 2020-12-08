Путин подписал закон об удаленной работе

Первый вариант означает постоянную работу вне границ имеющегося рабочего места по трудовому договору, второй – такую же работу, но на временном основании. Есть еще и третий вариант – совмещение двух предыдущих вариантов, в случае когда полная дистанционная работа невозможна.

Новый закон предусматривает, что работодатель может осуществлять перевод сотрудников на удаленную работу без их предварительного согласия. В данном случае работодатель обязан обеспечить сотрудников всем необходимым оборудованием либо возместить затраты, связанные с работой на личном оборудовании.

Отдельным пунктом указано, что если сотрудника планируется перевести на удаленный вариант работы, то это не может служить основанием для снижения ему зарплаты. В случае болезни сотрудник может попросту отправить работодателю номер электронного больничного. Новый закон будет действовать уже с 1 января 2021 года.

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