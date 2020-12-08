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Путин подписал закон об удаленной работе
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Путин подписал закон об удаленной работе

Новый закон предусматривает, что работодатель может переводить сотрудников на удаленную работу без их согласия
Российский президент Владимир Путин утвердил закон, регламентирующий условия удаленной работы. Данным документом вводятся такие понятия как дистанционная и комбинированная работа.

Первый вариант означает постоянную работу вне границ имеющегося рабочего места по трудовому договору, второй – такую же работу, но на временном основании. Есть еще и третий вариант – совмещение двух предыдущих вариантов, в случае когда полная дистанционная работа невозможна.

Новый закон предусматривает, что работодатель может осуществлять перевод сотрудников на удаленную работу без их предварительного согласия. В данном случае работодатель обязан обеспечить сотрудников всем необходимым оборудованием либо возместить затраты, связанные с работой на личном оборудовании.

Отдельным пунктом указано, что если сотрудника планируется перевести на удаленный вариант работы, то это не может служить основанием для снижения ему зарплаты. В случае болезни сотрудник может попросту отправить работодателю номер электронного больничного. Новый закон будет действовать уже с 1 января 2021 года.

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вторник 08.12.2020 | 16:38
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