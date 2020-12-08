Путин заморозил накопительную пенсию до 2023 года

Согласно данному документу, такого рода мера позволит федеральному бюджету страны сэкономить примерно 670 млрд рублей. Ранее пенсионные отчисления россиян в накопительную часть пенсии были приостановлены в 2014 году. Это было связано с конфликтом на востоке Украины и санкциями со стороны западных государств. Примерно 6% этих начислений сейчас тратятся на выплаты гражданам, уже достигших пенсионного возраста.

В 2014 году правительство предполагало, что подобная "заморозка" будет единовременной и больше не будет продолжаться. Однако с тех пор мораторий постоянно продлевается. По словам экспертов, главными проблемами новой реформы являются довольно низкие доходы граждан, а также высокий уровень недоверия к обещаниям властей в сфере пенсионных выплат. Данная реформа в идеале должна была дать государства дешевые ресурсы для вложения в экономику.

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