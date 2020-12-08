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Путин заморозил накопительную пенсию до 2023 года
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Путин заморозил накопительную пенсию до 2023 года

В 2014 году правительство предполагало, что подобная заморозка будет единовременной
​Российский президент В. Путин подписал закон, который регламентирует дальнейшую заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. Данный документ был опубликован на официальном портале правовой информации государства.

Согласно данному документу, такого рода мера позволит федеральному бюджету страны сэкономить примерно 670 млрд рублей. Ранее пенсионные отчисления россиян в накопительную часть пенсии были приостановлены в 2014 году. Это было связано с конфликтом на востоке Украины и санкциями со стороны западных государств. Примерно 6% этих начислений сейчас тратятся на выплаты гражданам, уже достигших пенсионного возраста.

В 2014 году правительство предполагало, что подобная "заморозка" будет единовременной и больше не будет продолжаться. Однако с тех пор мораторий постоянно продлевается. По словам экспертов, главными проблемами новой реформы являются довольно низкие доходы граждан, а также высокий уровень недоверия к обещаниям властей в сфере пенсионных выплат. Данная реформа в идеале должна была дать государства дешевые ресурсы для вложения в экономику.

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вторник 08.12.2020 | 15:52
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