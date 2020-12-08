Interactive Brokers проведет вебинар на тему: Человек и AI — друзья или враги?

Мероприятие пройдет с 19:00 - 20:00 EET. Сотрудники компании рассмотрят новаторские подходы к работе с большими массивами данных с помощью машинного обучения. Брокер отмечает, что машины помогают отсеивать бесполезную информацию и находить ту, которая играет определяющую роль в инвестиционном подходе.

Слушатели смогут узнать не только теорию, но и рассмотрят конкретные приметы того, как инвесторы на практике используют машинное обучение для заработка на финансовых рынках. Из вебинара можно будет вынести массу полезной информации, которую в дальнейшем применять в работе.

Если не получится присоединиться к вебинару, можно будет посмотреть материалы в записи. Заметки будут находится во вкладке «Отраслевой спонсор». Брокер рекомендует пройти обучение тем, кто хочет зарабатывать на финансовых рынках.

Читайте также: Компания Roboforex улучшила торговую платформу R Trader