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Interactive Brokers проведет вебинар на тему: Человек и AI — друзья или враги?
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Interactive Brokers проведет вебинар на тему: Человек и AI — друзья или враги?

Сотрудники компании рассмотрят новаторские подходы к работе с большими массивами данных с помощью машинного обучения
​Interactive Brokers проведет 7 декабря текущего года вебинар на тему: «Человек и AI: друзья или враги?». 

Мероприятие пройдет с 19:00 - 20:00 EET. Сотрудники компании рассмотрят новаторские подходы к работе с большими массивами данных с помощью машинного обучения. Брокер отмечает, что машины помогают отсеивать бесполезную информацию и находить ту, которая играет определяющую роль в инвестиционном подходе.

Слушатели смогут узнать не только теорию, но и рассмотрят конкретные приметы того, как инвесторы на практике используют машинное обучение для заработка на финансовых рынках. Из вебинара можно будет вынести массу полезной информации, которую в дальнейшем применять в работе.

Если не получится присоединиться к вебинару, можно будет посмотреть материалы в записи. Заметки будут находится во вкладке «Отраслевой спонсор». Брокер рекомендует пройти обучение тем, кто хочет зарабатывать на финансовых рынках. 

Источник: Interactive Brokers

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вторник 08.12.2020 | 11:24
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