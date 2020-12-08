Индекс Nasdaq вырос на фоне роста бумаг Apple и Facebook

Индикатор Nasdaq завершил торговую сессию рекордным ростом из-за роста ценных бумаг технологических гигантов, входящих в Nasdaq, Apple и Facebook Inc. При этом падение финансовых активов Alphabet и Microsoft не позволило индексу достичь исторической отметки.

Индикатор Dow Jones завершил торги падением на 0,49% — до 30.069,79, индикатор S&P 500 продемонстрировал динамику снижения на 0,19% — до 3.691,96​, при этом индекс ​Nasdaq вырос на 0,45% до значения 12.519,946​.

Опубликованная экономическая статистика, демонстрирующая снижение темпов восстановления экономики Соединённых Штатов на фоне прекращения некоторых программ по ее поддержанию и стимулированию, показывают необходимость нового пакета стимулов. Конечный срок принятия такого пакета заканчивается 11 декабря, так как в этот день завершается программа госфинансирования.

"Это просто игра на ожидание, мы ждем, будет ли какой-то стимул прилагаться к этому законопроекту о финансировании, — сказал Росс Мэйфилд из Baird. — Несмотря на то, что мы знаем, что вакцинация неизбежна, сейчас своего рода странный период, когда мы ждем одобрения экстренного использования вакцины и возможного развертывания вакцинации к концу недели."

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