Джонсон едет в Брюссель по вопросам Brexit

На прошедшей встрече парламентарии не смогли урегулировать оставшиеся пункты по договору, который будет выступать регулятором в торговых отношениях Британии и Евросоюза. Экспорт продукции между сторонами договора составляет 1 триллион долларов.

"Договоренности еще не достигнуты на фоне разногласий по основным позициям", — заявляют Джонсон и фон дер Ляйен после телефонного разговора.

Согласно заявлению главы МИД Ирландии Саймона Ковени, договор должен быть подписан до 9 декабря, к началу саммита Евросоюза, который состоится 10 и 11 декабря текущего года.

Представитель правительства Великобритании, принимающий участие в переговорах, заявил, что дебаты по соглашению зашли в тупик и есть вероятность, что договоренности не будут достигнуты вовремя.

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