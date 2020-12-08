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Джонсон едет в Брюссель по вопросам Brexit
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Джонсон едет в Брюссель по вопросам Brexit

На прошедшей встрече парламентарии не смогли урегулировать оставшиеся пункты по договору
​В столице Бельгии премьер-министр Великобритании и руководитель Европейской комиссии в ходе личной беседы намерены урегулировать оставшиеся вопросы и принять торговое соглашение до окончания срока по выходу "туманного Альбиона" из Европейского союза.

На прошедшей встрече парламентарии не смогли урегулировать оставшиеся пункты по договору, который будет выступать регулятором в торговых отношениях Британии и Евросоюза. Экспорт продукции между сторонами договора составляет 1 триллион долларов.

"Договоренности еще не достигнуты на фоне разногласий по основным позициям", — заявляют Джонсон и фон дер Ляйен после телефонного разговора.

Согласно заявлению главы МИД Ирландии Саймона Ковени, договор должен быть подписан до 9 декабря, к началу саммита Евросоюза, который состоится 10 и 11 декабря текущего года. 

Представитель правительства Великобритании, принимающий участие в переговорах, заявил, что дебаты по соглашению зашли в тупик и есть вероятность, что договоренности не будут достигнуты вовремя. 

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вторник 08.12.2020 | 10:36
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