Торговля с брокером NPBFX: Что делать, когда сливаешь депозит

Если вы уже прошли обучение и знаете, как определять торговые сигналы для входа в сделку, попробуйте выбрать хорошего брокера.

Преимущества брокера NPBFX.

Стать клиентом NPBFX стоит по ряду причин:

Компания работает на рынке с 1996 года.

Можно проводить сделки с валютными парами и CFD.

Разрешены скальпинг и высокочастотный трейдинг.

Можно открыть несколько счетов и использовать их для торговли разными активами. Например, на 1-м торговать акциями, а на другом – валютными парами.

Есть социальный трейдинг – ZuluTrade. Пользователь выбирает поставщика сигналов и копирует сделки. Главная особенность – вы сами выбираете актив, объём инвестиций, время совершения сделок и их количество.

Минимальный депозит – 10 USD или 500 RUB.

Допускается локирование позиций встречными ордерами.

Множество способов пополнить депозит и вывести средства – переводы на карты российских банков, QIWI, Яндекс Деньги, Skrill, Neteller и др.

Промо-акции брокера NPBFX.

NPBFX предоставляет приветственный бонус новым клиентам. При первом пополнении трейдер дополнительно получит:

25 % от суммы при депозите до 500 USD;

50 % при депозите до 1000 USD;

при пополнении от 1000 USD сумма бонуса согласуется с персональным менеджером.

Средства можно вывести после отработки. Нужный торговый объём рассчитывается из соотношения 1 USD бонуса = 1 лот.

Важное: Бонус пригодится вам, если происходит неожиданное колебание цены. Предоставленные средства будут участвовать в просадке депозита.

Также брокер NPBFX предоставляет клиентам cashback. Дилер возвращает часть средств, потраченных на спред. Размер выплаты зависит от количества заключённых сделок в течение месяца:

от 5 до 49,99 лотов – 1 USD за лот;

от 50 до 499,99 лотов – 3 USD за лот;

от 500 до 999,99 лотов – 5 USD за лот;

от 1000 лотов – 7 USD за лот.

Средства начисляются в течение 10 рабочих дней следующего месяца. Деньги можно свободно выводить со счёта.

Для получения cashback вам нужно лишь активно торговать. Брокер предоставит вам дополнительные средства, чтобы вы могли вложить их в сделки.

Копитрейдинг у брокера NPBFX.

Если вы прошли обучение, используете стратегии, вроде правильно оцениваете торговые сигналы, но всё равно сливаете депозит, то стоит попробовать копирование сделок. Брокер NPBFX разработал специальную инвестиционную платформу для этих целей.

Дилер публикует информацию о трейдерах:

период торговли;

прирост;

максимальная просадка;

рекордный минимум;

уровень риска;

минимальный рекомендуемый депозит.

Исходя из этого, вы можете выбирать подходящего поставщика сигналов. Сделки трейдера будут копироваться на вашем счёте, и вы сможете зарабатывать без лишних усилий. Конечно, часть прибыли будет удержана в качестве вознаграждения для трейдера.

Плюсы копирования сделок очевидны:

не нужно следить за котировками;

можно наблюдать, как опытный трейдер ведёт торговлю;

вы можете диверсифицировать портфель, открыв несколько счетов для разных поставщиков сигналов.

Если у вас есть достаточный капитал, но мало опыта в сфере forex, начните с социального трейдинга.

Хорошие условия у форекс-брокера помогут вам заработать. NPBFX предлагает качественный сервис и не устанавливает строгих ограничений для торговли. Щедрые бонусы – дополнительный источник средств для инвестирования.

Источник: NPBFX

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