Иран продолжит обогащать уран, несмотря на санкции со стороны США

Согласно договоренности, Иран сможет использовать только центрифуги небольшой мощности и только с их помощью получать обогащенный уран. Однако недавно стало известно, что страна использует 174 центрифуги второго поколения и вскоре планирует установить там еще две партии более мощного оборудования.

Министр иностранных дел Ирана ранее отказался от предложения новый властей США снять санкции со страны и вернуться к условиям ядерного соглашения при соблюдении всех его условий. Власти страны полагают, что США следует прежде всего соблюдать собственные обязательства и вернуться к договору 2015 года, прежде чем требовать каких-либо действий.

В среду парламент Ирана принял закон, запрещающий допуск инспекторов ООН на ядерные объекты страны. Также правительство намерено возобновить обогащение урана до 20%, если санкции со стороны США не будут сняты.

Читайте также: До 800 млрд рублей «Татнефть» увеличила выручку в 2019 году