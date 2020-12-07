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Иран продолжит обогащать уран, несмотря на санкции со стороны США
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Иран продолжит обогащать уран, несмотря на санкции со стороны США

Министр иностранных дел Ирана ранее отказался от предложения новый властей США снять санкции со страны
​Иран планирует осуществлять процесс обогащения урана в обход существующего ядерного соглашения, которое заключено с ведущими мировыми ядерными державами.

Согласно договоренности, Иран сможет использовать только центрифуги небольшой мощности и только с их помощью получать обогащенный уран. Однако недавно стало известно, что страна использует 174 центрифуги второго поколения и вскоре планирует установить там еще две партии более мощного оборудования.

Министр иностранных дел Ирана ранее отказался от предложения новый властей США снять санкции со страны и вернуться к условиям ядерного соглашения при соблюдении всех его условий. Власти страны полагают, что США следует прежде всего соблюдать собственные обязательства и вернуться к договору 2015 года, прежде чем требовать каких-либо действий.

В среду парламент Ирана принял закон, запрещающий допуск инспекторов ООН на ядерные объекты страны. Также правительство намерено возобновить обогащение урана до 20%, если санкции со стороны США не будут сняты.

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понедельник 07.12.2020 | 18:15
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