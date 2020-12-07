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Дания планирует полностью прекратить добычу ископаемых до 2050 года
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Дания планирует полностью прекратить добычу ископаемых до 2050 года

Примерно 150 млн баррелей нефти, которые могли бы быть выкачанными, останутся до 2050 года под океанской поверхностью
​Дания прекратит давать лицензии на разработку нефтяных и газовых месторождений в акватории Северного моря и полностью прекратит добычу до 2050 года.

Власти страны смогли достичь соглашения с большинством в парламенте. Данное соглашение означает, что запланированный лицензированный раунд на получение разрешительной документации будет отменен, как и дальнейшая разведка.

Примерно 150 млн баррелей нефти, которые могли бы быть выкачанными, останутся до 2050 года под океанской поверхностью.Власти Дании говорят, что не теряют надежду, что этот поступок может вдохновить других. Эта страна обладает значительным производством, но тем не менее сделала такой шаг. Идея заключается в том, что другие страны возьмут пример с данного поступка. Данное решение обойдется Дании примерно в 13 млрд крон (примерно 2,1 млрд долларов). 

Дания является одним из самых крупных производителей нефти в Евросоюзе. По итогам текущего года добыча данного ископаемого составит 83 тысячи баррелей, природного газа – порядка 21 тысячи баррелей.



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понедельник 07.12.2020 | 18:07
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