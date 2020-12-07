Киев готовится к приему коронавирусной вакцины

Об этом сообщил В. Кличко. По его словам, некоторые страны вскоре начнут проводить вакцинацию населения. Власти Украины также не остались в стороне и заказали специальную вакцину. Пока что нет никакой информации о том, когда она поступит и в каком количестве. До её прибытия необходимо хорошо подготовиться, отметил мэр.

Он также заявил, что в Киеве имеется коммунальное предприятие, которое может качественно наладить логистику в процессе перевозки и хранения вакцины, а медицинские учреждения обеспечат процедуру вакцинации.

Ранее Кличко просил Кабмин усилить контроль за самоизоляцией больных из-за ежедневного роста количества заболевших коронавирусом. Специальная мобильная система, позволяющая контролировать перемещение заразившихся, по мнению мэра, не работает должным образом.

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