США уверенно господствуют на рынке вооружений

Согласно информации SIPRI Соединённые Штаты уверенно господствуют в этом сегменте рынка. Как и в прошлом году первенство по продажам занимают: корпорация Lockheed Martin, компании Boeing и Northrop Grumman, Raytheon, а также General Dynamics.

Общий объем продаж американских разработчиков вооружения составил 61% от всего рынка, 16% досталось китайским производителям и только 3,9% — компаниям из России.

Российское предприятие "Алмаз-Антей" с объемами реализованной продукции в $9,42 млрд расположилось на 15 позиции, а "Объединенная судостроительная корпорация" с продажами на $4,5 млрд занимает последнее место. Оба предприятия продемонстрировали в этом году спад производства, в КНР и США убытки зафиксировали по одной компании.

В рейтинге 25 мировых поставщиков вооружения присутствует и производитель оружия из ОАЭ. По данным аналитиков арабская EDGE реализовала продукции на $4,75 млрд.

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