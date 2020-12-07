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В Германии ответили на призыв США блокировать строительство "Северного потока-2"
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В Германии ответили на призыв США блокировать строительство "Северного потока-2"

В США полагают, что Северный поток-2- это не только экономический, но и политический инструмент Москвы.
​В Германии дали ответ на призыв США заморозить строительство «Северного потока-2». В Министерстве экономики страны заявили, что такие санкции со стороны Вашингтона являются неправомерными.

Такого рода заявление ведомства стало адекватной реакцией на слова представителя США в Германии Р. Куинвиль, которая заявила, что Берлину необходимо будет наложить на проект газопровода мораторий. Такие действия, по мнению дипломата, показали бы, что ЕС не будет терпеть поведение России на международной арене.

В США полагают, что «Северный поток-2» - это не только экономический, но и политический инструмент Москвы. С его помощью становится возможным прекратить транзит газа через Украину и разделить Европу надвое.

В настоящее время «Северный поток-2» находится в стадии завершения строительства. Специальное судно для прокладки труб по морскому дну сейчас находится на якоре в Балтийском море. Вместе с ним в регионе также находятся два судна снабжения, которые делают процесс укладки труб быстрее.

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понедельник 07.12.2020 | 16:50
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