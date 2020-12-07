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FreshForex: торгуйте криптовалютой будущего без свопов
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FreshForex: торгуйте криптовалютой будущего без свопов

Совершайте сделки с волатильной цифровой валютой и получайте профит без издержек за перенос позиций
​Недавно на рынке криптовалют произошло грандиозное событие — биткоин обновил исторический рекорд 2017 года и поднялся выше $19 000. Отметка держится уже несколько дней!

Криптовалюта привлекает внимание многих трейдеров по всему миру. Цифровая валюта отличается быстрым и значительным движением цены, что позволяет за короткое время получить внушительный профит.

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Совершайте сделки с волатильной цифровой валютой и получайте профит без издержек за перенос позиций!

Источник: FreshForex



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понедельник 07.12.2020 | 14:02
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