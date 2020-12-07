FreshForex: торгуйте криптовалютой будущего без свопов

Криптовалюта привлекает внимание многих трейдеров по всему миру. Цифровая валюта отличается быстрым и значительным движением цены, что позволяет за короткое время получить внушительный профит.

Встречайте первую новогоднюю акцию — отмену свопов на криптовалюты. До 27 декабря торгуйте CFD на криптовалюты и не платите за перенос позиций на следующий день.

Совершайте сделки с волатильной цифровой валютой и получайте профит без издержек за перенос позиций!

Источник: FreshForex

Читайте также: TenkoFX переводит свои торговые сервера на час вперед