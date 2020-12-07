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Кремль ответил на заявление о провале программы импортозамещения
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Кремль ответил на заявление о провале программы импортозамещения

В правительстве отметили, что не Россия первой начала вводить различного рода ограничения
​Кремль дал свой ответ на заявление о том, что программа импортозамещения была провалена. 

Как заявил пресс-секретарь президента В.Путина Д.Песков, власти страны считают, что программа была успешной на все 100%.
По  его словам, пищевая промышленность страны полностью удовлетворяет все потребности жителей страны. По мнению Пескова, по некоторым позициям импорт товаров из-за граница продолжается, однако при этом никогда не ставилась задача его прекращать.

В правительстве отметили, что не Россия первой начала вводить различного рода ограничения и ответные санкции стали адекватным ответом на действия западных стран. В то же время было признано, что существующие запреты на поставки определенных категорий продуктов негативно влияют как на интересы стран-производителей, так и самих россиян.

О провале программы импортозамещения говорило Национальное рейтинговое агентство. Аналитики полагают, что более-менее удалось заменить поставки импортного мяса, но данный объем никак не дотягивает до показателя, который отражен в стратегии.

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понедельник 07.12.2020 | 13:12
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