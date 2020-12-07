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Великобритания и ЕС продолжат переговоры
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Великобритания и ЕС продолжат переговоры

Возможности по заключения сделки в рамках установленных сроком равны 50 × 50
С понедельника представители Соединенного королевства и Евросоюза ​в очередной раз перезапустят переговоры по торговому соглашению после Brexit. У сторон остается все меньше времени для заключения сделки в отведенные сроки. Недоговоренность приведет к хаотичному разрыву связей и нанесет непоправимый экономический и политический урон как ЕС, так и "туманному Альбиону".

Представитель Ирландии, страны, которая понесёт наибольший экономический ущерб от незаключения сделки, заявил, что возможности по заключения сделки в рамках, установленных сроком, равны 50 × 50.  

Премьер-министр Великобритании и глава ЕК по телефону договорились воздействовать на ход переговоров, которые приостановились на фоне расхождения мнений по оставшимся вопросам. 

В понедельник Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен проведут еще одну телефонную беседу в ожидании того, что парламентарии стран решат разногласия в таких ключевых вопросах, как открытая конкуренция, решение конфликтных ситуаций и споров и рыбная ловля в акватории Великобритании. 

По информации великобританского издания Guardian, стороны пришли к соглашению по наиболее спорному вопросу по рыбной ловле в водах Великобритании.

При этом представители Великобритании заявили, что никаких решений принято не было. 

В Евросоюзе не комментировали информацию Guardian.

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понедельник 07.12.2020 | 11:05
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