Finam улучшает условия пополнения счета с карты.

Второй и последующий переводы с использованием карт сторонних банков будут облагаться комиссией 1%. Данные условия являются одними из самых привлекательных на российском рынке брокерских услуг.

Для пополнения брокерского счета без комиссий и иных условий инвесторам достаточно оформить карту Банка ФИНАМ. Также бесплатно внести денежные средства на брокерский счет можно переводом по реквизитам в личном кабинете или в кассе любого удобного офиса ГК "ФИНАМ".

Источник: Finam

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