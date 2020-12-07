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Finam улучшает условия пополнения счета с карты.
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Finam улучшает условия пополнения счета с карты.

Для пополнения брокерского счета без комиссий и иных условий инвесторам достаточно оформить карту Банка ФИНАМ
ГК "ФИНАМ" изменила условия пополнения брокерского счета с банковской карты. С 1 декабря текущего года первое пополнение брокерского счета через сервис Банка ФИНАМ с помощью транзакции с карты, выпущенной сторонним банком-эмитентом, для всех клиентов будет бесплатным.

Второй и последующий переводы с использованием карт сторонних банков будут облагаться комиссией 1%. Данные условия являются одними из самых привлекательных на российском рынке брокерских услуг.

Для пополнения брокерского счета без комиссий и иных условий инвесторам достаточно оформить карту Банка ФИНАМ. Также бесплатно внести денежные средства на брокерский счет можно переводом по реквизитам в личном кабинете или в кассе любого удобного офиса ГК "ФИНАМ".

Источник: Finam



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понедельник 07.12.2020 | 10:23
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