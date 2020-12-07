Достижения XM Global на Forex Awards 2020

- «Глобальный Форекс-брокер года»
- «Лучшая партнерская программа на Форексе для брокеров в Европе»
Майкл Бойделл, директор Holiston Media (из статьи на вебсайте организации): «Эти премии вручаются лучшим из лучших в глобальной розничной индустрии Форекс. Самые успешные компании мы выбираем на основе рекордного числа уникальных голосов, полученных от глобального сообщества Форекс-трейдеров. Организация Global Forex Awards присуждает премии лучшим глобальным и региональным компаниям из индустрии Форекс. Поздравляем лауреатов премий 2020 года. Их награды – полностью заслуженные, и они могут ими гордиться».
От лица каждого в ХМ мы благодарим организацию Global Forex Awards 2020 за ее высокие награды и признание наших заслуг.Источник: XM Global
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