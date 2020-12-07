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Достижения XM Global на Forex Awards 2020
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Достижения XM Global на Forex Awards 2020

Премии компания ХМ получила в знак признания ее одним из лучших Форекс-брокеров на глобальном и региональном уровне
​C радостью информируем Вас о том, что организация Global Forex Awards 2020 присудила нам премии:
  • «Глобальный Форекс-брокер года»
  • «Лучшая партнерская программа на Форексе для брокеров в Европе»
Эти премии компания ХМ получила в знак признания ее одним из лучших Форекс-брокеров на глобальном и региональном уровне. Мы обслуживаем свыше 3,5 миллионов клиентов из 196 стран, предлагая им лучшие в своем классе технологии торговли, низкие расходы на трейдинг (свыше 2,4 миллиардов сделок было совершено без реквотов и отклонений), полный набор инструментов анализа для опытных пользователей и профессионалов, разносторонние и полезные обучающие программы – уроки в реальном времени, вебинары и эксклюзивные гранд-вебинары, – а также службу поддержки клиентов, работающую в режиме 24/5, специалисты которой говорят более чем на 30 языках.

Майкл Бойделл, директор Holiston Media (из статьи на вебсайте организации): «Эти премии вручаются лучшим из лучших в глобальной розничной индустрии Форекс. Самые успешные компании мы выбираем на основе рекордного числа уникальных голосов, полученных от глобального сообщества Форекс-трейдеров. Организация Global Forex Awards присуждает премии лучшим глобальным и региональным компаниям из индустрии Форекс. Поздравляем лауреатов премий 2020 года. Их награды – полностью заслуженные, и они могут ими гордиться».

От лица каждого в ХМ мы благодарим организацию Global Forex Awards 2020 за ее высокие награды и признание наших заслуг.

Источник: XM Global

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понедельник 07.12.2020 | 10:10
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