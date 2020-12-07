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Фондовые индексы Азии преимущественно снижаются
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Фондовые индексы Азии преимущественно снижаются

Индикатор фондовой биржи Гонконга Hang Seng снизился на 1,81%
В понедельник в ходе торговой сессии фондовые индикаторы крупнейших государств АТР снижаются на фоне ухудшения международных и торговых отношений между Китайской Республикой и Соединенными Штатами. 

Основной японский фондовый индикатор Nikkei 225 обвалился на 0,5% а южнокорейский индекс KOSPI — на 0,42%.

Главный индикатор Австралии ASX 200 поднялся на 0,31%, при этом власти страны заявили, что ухудшение ее отношений с Китаем может негативно отразиться на цене экспорта товаров агро-промышленной отрасли. 

Индикатор фондовой биржи Гонконга Hang Seng снизился на 1,81%.

Индексы материкового Китая показали: Shanghai Composite обвалился на 0,43%, а Shenzhen Component увеличился на 0,07%. Политические и экономические отношения между Соединёнными Штатами и Китайской Республикой продолжают снижаться на фоне информации о том, что Штаты намерены ввести новые ограничительные меры в отношении некоторых представителей власти КНР за лишение депутатских мандатов четырех оппозиционеров Гонконга, которые призывали к утверждению санкций в отношении административного района КНР.

Главная статистическая информация по торговому обороту "Поднебесной" выйдет сегодня. 



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понедельник 07.12.2020 | 09:47
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