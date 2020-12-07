Дания прекратит разработку нефти в Северном море

Королевство является лидером Евросоюза по добыче нефти и газа. В Европе Дания занимает третью позицию после Норвегии и Великобритании. Своими действиями страна приводит пример мировым нефтедобывающим странам.

"Королевство своими действиями в области разработок и внедрения чистой энергии приводит пример мировым странам. И первый шаг должен заключаться в отказе от разработки нефти. Мы являемся крупнейшим нефтедобытчиком ЕС, и понимаем, что если не остановим добычу сейчас, то нанесем нашей природе непоправимый урон, как и всему человечеству", — Дан Йоргенсен, министр климата и энергетики Дании.

Проект включает в себя закрытие 55 нефтедобывающих установок на 20 месторождениях. Казна Дании недосчитается €2 млрд.

Крупнейшие компании Дании, занимающиеся разработкой нефти и газа заявили, что уместны были бы более лояльные решения, а не такие кардинальные меры.

"Мы все встревожены, Дании проводит "зеленые реформы" на деньги от нефтегазовой отрасли, и если мы покинем территорию Северного моря, то эти реформы сильно замедлятся", — глава North Sea Denmark.

Власти Дании настроены решительно и намерены к 2050 году снизить уровень выбросов в атмосферу до нуля.

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