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США считает россиян, живущих на Курилах, японцами
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США считает россиян, живущих на Курилах, японцами

Ранее стало известно, что США уже долгое время называет россиян, живущих на Курилах, японцами
​Россия дала свой ответ на требование Госдепа США для россиян, проживающих на Курильских островах, указывать в качестве страны рождения Японию. Это необходимо в случае подачи документов на получения долгосрочной американской визы.

Россия заявила, что такими действиями США ставит под сомнение итоги Второй мировой войны и тем самым поощряет ревизионизм. Согласно решению 1945 года Курильские острова являются территорией СССР. Также Россия призывает США уважать территориальную целостность других государств и соблюдать собственные границы.

Ранее стало известно, что США уже долгое время называет россиян, живущих на Курилах, японцами. Данный пункт даже прописан в правилах розыгрыша грин-карт. Соответствующий документ даже имеется на сайте Госдепартамента. 

Стоит отметить, что после окончания Второй мировой войны между СССР и Японией так не был заключен мирный договор, чему препятствовал территориальный спор вокруг Курильских островов. Япония не признает их принадлежность к России, а Россия не признает даже самого факта территориального спора. США, в свою очередь, считают Курилы часть Японии.



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воскресенье 06.12.2020 | 15:51
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