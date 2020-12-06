Судно для постройки "Северного потока-2" уже прибыло на место укладки труб

Ранее стало известно, что российское судно вышло из Калининграда 5 декабря. Как сообщает Федеральное морское агентство Германии заниматься укладкой труб в территориальных водах страны будет специально созданная для этих целей баржа «Фортуна». Планируется, что данное судно будет осуществлять подводные операции на данном трубопроводе до конца текущего года. Сейчас место прокладки находится чуть южнее района Адлергрунд в Балтийском море на мелководье.

Компания, которая занимается строительством «Северного потока-2» ранее заявила, что планирует возобновить работы в декабре. Достройка будет осуществлять при помощи трубоукладчика «Академик Черский», который как раз и прибыл на место строительства.

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