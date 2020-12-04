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Аналитики прогнозируют низкие цены на нефть в следующем году
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Аналитики прогнозируют низкие цены на нефть в следующем году

Такого рода прогнозы обоснованы тем, что спрос на нефть в первой половине 2021 года будет довольно слабым
​Многие аналитики прогнозируют довольно низкие цены на нефть в следующем году. Как отмечают эксперты агентства Fitch, один баррель нефти Brent в следующем году будет стоить 45 долларов.

Такого рода прогнозы обоснованы тем, что спрос на нефть в первой половине 2021 года будет довольно слабым, поскольку вакцинация от коронавируса займет определенное время и поэтому прогнозы более осторожные.

Если сравнивать другие прогнозы, то, к примеру, агентство Refinitiv прогнозирует более оптимистичные котировки в 2021 году. Говорится, что в следующем году нефть Brent будет стоить примерно 49,35 доллара за баррель. В банке Goldman Sachs полагают, что нефть и вовсе вырастет до 55 долларов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что нефтяная эпоха подходит к концу. В сентябре такого рода прогноз уже делала британская нефтяная компания BP. После этого подобные оценки начали давать многие компании. Даже в ОПЕК согласны, что нефтяная эпоха близится к концу и до ее завершения осталось пару десятков лет.

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пятница 04.12.2020 | 20:51
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