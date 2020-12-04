Путин объявил о начале цифровой трансформации страны

Президент дал поручение правительству проработать проекты законов касательно новых правовых режимов в сфере использованного интеллекта. В. Путин также заявил, что курсы по изучению основ ИИ нужно вводить в учебные программы профессионального образования. В то же время активно изучать новую технологию нужно будет и чиновникам, что для многих может стать довольно серьезным экзаменом на профпригодность.

Таким образом, будет начата разработка проекта закона, который предусматривал бы доступ разработчиков к госданным уже в начале 2021 года. Цифровая трансформация, по мнению, В.Путина, затронет всех россиян и абсолютно все уровни власти. Многие эксперты и аналитики уверены, что в ближайшие десять лет Россию ждут глобальные перемены в сфере цифровой трансформации. Это откроет новые возможности для многих сфер деятельности, в частности бизнеса, финансов, промышленности и здравоохранения.

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