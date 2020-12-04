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Брокер Saxo Bank предлагает торговлю фондовыми индексами США
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Брокер Saxo Bank предлагает торговлю фондовыми индексами США

В Saxo Bank можно торговать самыми популярными и крупными индексами фондового рынка США
​Фондовые индексы становятся все более востребованными инструментами для финансовых сделок среди трейдеров рынка Форекс. 

Брокер Саксо Банк предлагает выгодные условия и большой выбор индексов своим клиентам для максимизации эффективности применяемых торговых стратегий. Высоким спросом пользуются акции американского фондового рынка. Избрание нового президента США уже принесло на рынок сильные импульсы. Осталось выбрать наиболее перспективные инструменты и начать торговлю.

В Saxo Bank можно торговать самыми популярными и крупными индексами фондового рынка США:

US 30 Wall Street также называют промышленным индексом Доу-Джонса. Это один из старейших мировых фондовых индексов, который до сих пор остается на пике популярности из-за своей высокой ликвидности. Рейтинг Wall Street 30 отслеживает результаты деятельности 30 крупнейших государственных компаний США.

  • US 2000 – включает в себя акции более 2000 компаний с малой капитализацией. Индекс был создан в 1984 года при поддержке бирж NASDAQ и NYSE. Он является основным индексом, отражающим развитие стоимости небольших и средних акционерных предприятий.
  • US 500 более известен под названием S&P 500, в его корзину входят 505 избранных акций публичных компаний, торгуемых на фондовых биржах США. Все компании, входящие в данный индекс обладают наибольшей капитализацией.
  • US Tech 100 NAS основывается на показателях NASDAQ 100. В состав этого индекса входят компании, занимающиеся информационными технологиями.
Торговля индексами американских компаний с Saxo Bank выгодна благодаря комфортным условиям и доступу к прогрессивной платформе SaxoTraderGo. Типы счетов: Classic, Platinum, VIP.
  • Спреды от 0,5 пипсов и низкие комиссии.
  • Вносить и хранить средства на счетах можно в 18 разных валютах.
  • Доступ к SaxoSelect – управляемые инвестиционные портфели и торговые стратегии.
  • Возможность пополнения счета банковским переводом и кредитными/дебетовыми картами.
На сайте брокера Саксо Банк вы можете подробнее узнать обо всех доступных торговых инструментах и протестировать демо-версию SaxoTraderGO. 

Источник: Saxo Bank

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пятница 04.12.2020 | 15:43
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