МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Фондовый рынок
МосБиржа: отток средств с брокерских счетов физлиц бьет рекорды
logo

МосБиржа: отток средств с брокерских счетов физлиц бьет рекорды

За текущий год на российском рынке появилось более, чем 3 миллиона новых счетов
​Многие игроки на Мосбирже решили массово продавать свои ценные бумаги, первый раз с 2018 года.

В прошлом месяце на бирже обнаружен небывалый отток с личных брокерских счетов.

За прошедшие 30 дней розничные торговцы реализовали акции Российских компаний более, чем на 110 миллиардов рублей (1.5 миллиарда долларов), стремясь получить прибыль после рекордного роста акций.

За прошедший месяц индекс РТС вырос на 23 процента, тот же показатель у Московской Биржи — на 15 процентов, что стало рекордным значением за последние 5 лет.

По оценкам экспертов, благодаря нерезидентам РФ на рынок ценных бумаг поступило 2,5 миллиарда долларов. В эту сумму входят как доходы от продаж физических лиц, так и продажа бумаг на IPO.

В то же время иностранные лица, без остановок продававшие российские акции с марта, в ноябре неожиданно стали скупать отечественные акции, благодаря чему чистый приток капитала происходит 4 недели кряду.

За последнюю неделю иностранные игроки принесли российскому рынку более 130 миллионов долларов, где 81 миллион поступил от фондов из развивающихся стран, 49 миллионов — от фондов, чья деятельность направленная на РФ, и 22 миллиона — из неспециализированных глобальных фондов.

«Данное развитие событий положительно сказывается на рынке, так как после приобретения ценных бумаг нерезидентами у местных розничных инвесторов появились существенные свободные денежные суммы. Их они смогут вложить в бумаги, когда захотят», - поделились мнением в Сбербанке.

Число брокерских счетов на бирже не прекращает рост и к началу декабря уже достигло отметки в 8 миллионов счетов.

За текущий год на российском рынке появилось более, чем 3 миллиона новых счетов, а общая сумма их ценных бумаг превысила 12 триллионов рублей.

Читайте также: Цена акций «Полюса» на Мосбирже растет

пятница 04.12.2020 | 13:51
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Негативно сказывается на экономике страны и недоверие инвесторов к политике государства
    Испания — лидер по снижению экономики среди стран ОЭСР

    ​Карантинные ограничения, принятые для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, нанесли непоправимый ущерб финансовой системе Испании. По

    пятница, 04.12.2020 | 12:20
    Испания
  • Новая администрация Белого дома приложит все усилия для того, чтобы инвестиции шли прежде всего в США — Байден
    Байден намерен инвестировать в США

    Джо Байден, работающий над планом восстановления экономической системы Соединённых Штатов после кризиса вызванного COVID-19, заявил, что его программа

    четверг, 03.12.2020 | 12:25
    США
  • По оценкам отдела туризма, государство вынуждено поднять ориентировочно на 30% примерные траты на 1 человека
    Таиланд прекращает массовый туризм

    Таиланд принял решение на некоторое время отменить массовый туризм, рассматривая варианты по росту расходов на человека с целью коррекции сферы туризма после

    четверг, 03.12.2020 | 09:19
    Таиланд
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok