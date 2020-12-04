МосБиржа: отток средств с брокерских счетов физлиц бьет рекорды

В прошлом месяце на бирже обнаружен небывалый отток с личных брокерских счетов.

За прошедшие 30 дней розничные торговцы реализовали акции Российских компаний более, чем на 110 миллиардов рублей (1.5 миллиарда долларов), стремясь получить прибыль после рекордного роста акций.

За прошедший месяц индекс РТС вырос на 23 процента, тот же показатель у Московской Биржи — на 15 процентов, что стало рекордным значением за последние 5 лет.

По оценкам экспертов, благодаря нерезидентам РФ на рынок ценных бумаг поступило 2,5 миллиарда долларов. В эту сумму входят как доходы от продаж физических лиц, так и продажа бумаг на IPO.

В то же время иностранные лица, без остановок продававшие российские акции с марта, в ноябре неожиданно стали скупать отечественные акции, благодаря чему чистый приток капитала происходит 4 недели кряду.

За последнюю неделю иностранные игроки принесли российскому рынку более 130 миллионов долларов, где 81 миллион поступил от фондов из развивающихся стран, 49 миллионов — от фондов, чья деятельность направленная на РФ, и 22 миллиона — из неспециализированных глобальных фондов.

«Данное развитие событий положительно сказывается на рынке, так как после приобретения ценных бумаг нерезидентами у местных розничных инвесторов появились существенные свободные денежные суммы. Их они смогут вложить в бумаги, когда захотят», - поделились мнением в Сбербанке.

Число брокерских счетов на бирже не прекращает рост и к началу декабря уже достигло отметки в 8 миллионов счетов.

За текущий год на российском рынке появилось более, чем 3 миллиона новых счетов, а общая сумма их ценных бумаг превысила 12 триллионов рублей.

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