Стоимость золота постепенно увеличивается

Текущая стоимость золота зафиксировалась на уровне 1.838,4 доллара за тройскую унцию к текущему времени, и за последние 7 дней рост составил приблизительно 3 процента.

"В данный момент игроки на рынке ждут увеличения темпов роста мирового ВВП к следующему году, тем более что уже скоро начнётся всемирная вакцинация, что даст благоприятные условия для рисковых покупок", — заявил сотрудник Bank of China International.

"Однако, в то же время, падение американской валюты и симбиоз фискальной и монетарной политики, вкупе с территориальными рисками, не дают золоту упасть. Поэтому эти две противоположные силы работают в один момент".

Ценный металл палладий вырос на 1,5 % и торгуется на уровне 2.336,5 доллара за тройскую унцию. Также выросла и рыночная стоимость платины — до 1.054,6 доллара, рост составил 2,5 %.

"Платина опять стала интересна для рынка, по причине того, что множество компаний стремятся к более чистой и экологичной энергии, а значит снижение спроса на золото даст возможность платине вырасти в цене и стать более покупаемой", — заявил сотрудник Phillip Futures.

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