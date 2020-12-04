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Стоимость золота постепенно увеличивается
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Стоимость золота постепенно увеличивается

Текущая стоимость золота зафиксировалась на уровне 1.838,4 долларов за тройскую унцию
​Стоимость золота остаётся на привычном уровне во время торгов 4 декабря и имеет все шансы закончить торги на подъеме, по причине того, что американская валюта упала из-за ожиданий очередных стимулов экономики.

Текущая стоимость золота зафиксировалась на уровне 1.838,4 доллара за тройскую унцию к текущему времени, и за последние 7 дней рост составил приблизительно 3 процента.

"В данный момент игроки на рынке ждут увеличения темпов роста мирового ВВП к следующему году, тем более что уже скоро начнётся всемирная вакцинация, что даст благоприятные условия для рисковых покупок", — заявил сотрудник Bank of China International.

"Однако, в то же время, падение американской валюты и симбиоз фискальной и монетарной политики, вкупе с территориальными рисками, не дают золоту упасть. Поэтому эти две противоположные силы работают в один момент".

Ценный металл палладий вырос на 1,5 % и торгуется на уровне 2.336,5 доллара за тройскую унцию. Также выросла и рыночная стоимость платины — до 1.054,6 доллара, рост составил 2,5 %.

"Платина опять стала интересна для рынка, по причине того, что множество компаний стремятся к более чистой и экологичной энергии, а значит снижение спроса на золото даст возможность платине вырасти в цене и стать более покупаемой", — заявил сотрудник Phillip Futures.

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пятница 04.12.2020 | 13:08
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