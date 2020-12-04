Finam проведет встречу с экспертом по инвестициям в российский рынок акций

Эксперт поделится своим видением ситуации на российском фондовом рынке и ответит на вопросы участников встречи об оценке активов, формировании инвестиционного портфеля, диверсификации и пр. Слушатели узнают, какие факторы помогают оценивать мировые рынки, что значит для российского рынка нахождение в пятерке самых дешевых рынков мира и каковы его перспективы с точки зрения доходности.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 10 декабря в 19:00 мск.

Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь на сайте Finam.

Источник: Finam

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