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Finam проведет встречу с экспертом по инвестициям в российский рынок акций
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Finam проведет встречу с экспертом по инвестициям в российский рынок акций

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 10 декабря в 19:00 мск
"Финам" приглашает инвесторов на онлайн-встречу с Еленой Чирковой - кандидатом экономических наук, автором работ по экономике и финансам, управляющей инвестиционным фондом GEIST SP. 

Эксперт поделится своим видением ситуации на российском фондовом рынке и ответит на вопросы участников встречи об оценке активов, формировании инвестиционного портфеля, диверсификации и пр. Слушатели узнают, какие факторы помогают оценивать мировые рынки, что значит для российского рынка нахождение в пятерке самых дешевых рынков мира и каковы его перспективы с точки зрения доходности.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 10 декабря в 19:00 мск. 

Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь на сайте Finam.

Источник: Finam



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пятница 04.12.2020 | 10:35
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