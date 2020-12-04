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Фондовые индексы США закрыли торги разнонаправленно
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Фондовые индексы США закрыли торги разнонаправленно

S&P 500 снизил показатели из-за информации, что у компании Pfizer появились проблемы с поставками вакцины
В четверг рост ценных бумаг компании Tesla подтолкнул индикатор Nasdaq достичь максимальных показателей, при этом индикатор S&P 500 опустился на фоне снижения поставок противоковидного иммунизационного препарата фирмой Pfizer.

Финансовые активы Tesla взлетели на 5% из-за роста рекомендации по ним инвестиционного банка Goldman Sachs.

Ценные бумаги американского производителя электрокаров были максимально востребованными на фондовой бирже Нью-Йорка. Согласно информации Refinitiv сессионный объем торгов акциями компании находится на уровне $25 млрд.

Индикатор S&P 500 снизил показатели из-за информации, что у компании Pfizer появились проблемы с поставками вакцины. На этой новости ценные бумаги производителя вакцины снизились на 1,7%.

"Конкретно известие о компании Pfizer обвалило взлет индекса S&P 500", - заявил аналитик из Spartan Capital Securities.

Согласно данным торгов американского фондового рынка индикатор Dow Jones вырос на 0,29% — до 29.969,52, индекс S&P 500 опустился на 0,06% — до 3.666,72, Nasdaq увеличился на 0,23% — до 12.377,182.​

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пятница 04.12.2020 | 08:01
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