МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Байден считает Россию главной угрозой безопасности США
logo

Байден считает Россию главной угрозой безопасности США

В своей избирательной кампании Байден не раз отмечал, что Россия является главной угрозой международной политики США
​Вновь избранный президент Джозеф Байден сообщает о стремлении внедрять разносторонние методики в межгосударственных отношениях, в частности с Китаем, РФ и Ираном.

В интервью CNN Байден отметил, что США намерены тесно сотрудничать со всеми европейскими и азиатскими странами в вопросе контроля ядерной программы Ирана. Его целью является получить поддержку мировых лидеров политики Вашингтона.

В своем выступлении Байден резко раскритиковал политику администрации предыдущего президента, опасаясь возможности получения Тегераном ядерного оружия. "Иран приблизился к цели накопить необходимое количество материала для производства ядерного оружия," — высказал опасения он.

Демократ считает этот вопрос достаточно серьёзным, в связи с чем рассчитывает на сотрудничество с мировыми державами, чтобы регулировать иранские взаимоотношения вместе с Россией, Китаем и Европой.

В своей избирательной кампании Байден не раз отмечал, что Россия является главной угрозой международной политики США. " По моему мнению, самой глобальной проблемой для США в плане нарушения планов по безопасности остается Россия," — заявлял он. 

Вместе с этим, Байден назвал Китай своим основным конкурентом Америки, и от политики, избранной Соединенными Штатами, решится вопрос продолжения сотрудничества или обострения конкуренции. 

Джо Байден высказался с критикой политики Дональда Трампа, который якобы занимает сторону диктаторов, нарушая логику отношений с союзническими государствами. Одним из подобных примеров он считает политику по отношению к КНДР, в итоге приведшую к росту мощи Кореи как ядерной державы.



Читайте также: ЛДПР предлагает удвоить минимальную зарплату россиян

пятница 04.12.2020 | 09:40
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Котировки фьючерсов на WTI с контрактами в январе на электронных торгах NYMEX торгуются на уровне 46,4 за барр./доллар
    Стоимость нефти растет после решения ОПЕК+

    Принятое вчера решение странами ОПЕК+ об увеличении суточной добычи отразилось повышением цены на "черное золото" в ходе сегодняшних торгов.Рост стоимости нефти

    пятница, 04.12.2020 | 09:09
    Рынок нефти и газа
  • Суточное снижение добычи нефти странами-участниками ОПЕК+ в январе месяце 2021 года будет составлять 7,2 млн барр
    Страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти

    Представители государств ОПЕК+ утвердили соглашение на увеличение добычи углеводородов с начала следующего года на 0,5 млн барр./сутки. Встречи будут проходить

    четверг, 03.12.2020 | 18:31
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
  • В Венгрии считают, что процедура голосования за принятие данной резолюции прошла с нарушением
    Суду ЕС порекомендовали не принимать иск Венгрии

    ​Генеральный адвокат дал рекомендацию суду ЕС не принимать очередной иск Венгрии касательно ранее наложенной резолюции Европарламента о введении санкций

    четверг, 03.12.2020 | 16:58
    Политические новости
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Новая администрация Белого дома приложит все усилия для того, чтобы инвестиции шли прежде всего в США — Байден
    Байден намерен инвестировать в США

    Джо Байден, работающий над планом восстановления экономической системы Соединённых Штатов после кризиса вызванного COVID-19, заявил, что его программа

    четверг, 03.12.2020 | 12:25
    США
  • По оценкам отдела туризма, государство вынуждено поднять ориентировочно на 30% примерные траты на 1 человека
    Таиланд прекращает массовый туризм

    Таиланд принял решение на некоторое время отменить массовый туризм, рассматривая варианты по росту расходов на человека с целью коррекции сферы туризма после

    четверг, 03.12.2020 | 09:19
    Таиланд
  • Промедление наносит непоправимый урон экономике страны, который растет с каждой отстроченной минутой — Йеллен
    Экс-глава ФРС призывает к быстрому принятию антикризисных мер

    ​Бывшая директор ФРС США и кандидат на пост руководителя Минфина от новоизбранного главы Белого дома Джо Байдена Джанет Йеллен заявила, что стране крайне важно

    среда, 02.12.2020 | 11:20
    США
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok