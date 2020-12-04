Байден считает Россию главной угрозой безопасности США

В интервью CNN Байден отметил, что США намерены тесно сотрудничать со всеми европейскими и азиатскими странами в вопросе контроля ядерной программы Ирана. Его целью является получить поддержку мировых лидеров политики Вашингтона.

В своем выступлении Байден резко раскритиковал политику администрации предыдущего президента, опасаясь возможности получения Тегераном ядерного оружия. "Иран приблизился к цели накопить необходимое количество материала для производства ядерного оружия," — высказал опасения он.

Демократ считает этот вопрос достаточно серьёзным, в связи с чем рассчитывает на сотрудничество с мировыми державами, чтобы регулировать иранские взаимоотношения вместе с Россией, Китаем и Европой.

В своей избирательной кампании Байден не раз отмечал, что Россия является главной угрозой международной политики США. " По моему мнению, самой глобальной проблемой для США в плане нарушения планов по безопасности остается Россия," — заявлял он.

Вместе с этим, Байден назвал Китай своим основным конкурентом Америки, и от политики, избранной Соединенными Штатами, решится вопрос продолжения сотрудничества или обострения конкуренции.

Джо Байден высказался с критикой политики Дональда Трампа, который якобы занимает сторону диктаторов, нарушая логику отношений с союзническими государствами. Одним из подобных примеров он считает политику по отношению к КНДР, в итоге приведшую к росту мощи Кореи как ядерной державы.

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