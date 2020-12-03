Страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти

Согласно решению, каждый месяц будут проводиться заседания для мониторинга ситуации на мировых энергетическом и фондовом рынках. Такой анализ позволит корректировать принятое увеличение добычи нефти на 0,5 млн барр./сутки в зависимости от сложившихся условий.

Очередное заседание ОПЕК+ запланировано на начало февраля следующего года.

Из решения следует, что суточное снижение добычи нефти странами-участницами ОПЕК+ в январе месяце 2021 года будет составлять 7,2 млн барр., а не 7,7 млн барр./сутки, как принято в этом году.

Прошедшая сегодня встреча представителей стран ОПЕК+ планировалась на 1 декабря, согласно предварительным договорённостям, но была перенесена на фоне дополнительных консультаций.

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