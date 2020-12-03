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Впервые за 3 недели снизилось число заявок по безработице
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Впервые за 3 недели снизилось число заявок по безработице

Агентство Standard & Poor’s прогнозирует, что уровень безработицы в Соединенных Штатах вернется к докризисным значением не раньше, чем через 2 года
​Число граждан США, которые подали заявки на пособие по безработице за прошедшие семь дней, уменьшилось первый раз за последний месяц, хоть все еще остается на значениях, несоизмеримых с теми, которые были до коронавируса.

Министерство труда огласило, что число первичных заявлений на финансовые выплаты снизилось до 712 тысяч. Прогнозировали, что данное число будет на уровне 775 тысяч, а позже и вовсе изменили прогноз в сторону увеличение — до 787 тысяч.

Количество повторных заявок от тех граждан, кому уже положены выплаты, также упало сильнее, чем прогнозировалось, с 6,09 миллиона до 5,52 миллиона. Эти показатели публикуются с задержкой в семь дней.

Незадолго до этого агентство ADP сообщило, что количество новых трудоустроенных граждан в приватном секторе за последний месяц было относительно мало. Количество рабочих мест увеличилось на 307 тысяч, что существенно ниже прогноза в 410 тысяч. Официальная статистика по рынку труда США будет опубликована 4 декабря, и, вероятно, покажет рост числа рабочих мест в несельскохозяйственной сфере на 469 тысяч и показатель безработицы на уровне 8,9 процента.

Агентство Standard & Poor’s прогнозирует, что уровень безработицы в Соединенных Штатах вернется к докризисным значением не раньше, чем через 2 года.

В то же время исследование Challenger Job Cuts дало понять, что количество уволенных граждан упало до минимальных значений за весь период пандемии. За прошлый месяц число уволенных работников упало до 65 тысяч, в то время как в октябре этот показатель был на уровне 80 тысяч.

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четверг 03.12.2020 | 18:59
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